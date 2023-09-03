«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча АПЛ!

Сегодня, 3 сентября, пройдёт матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 18:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Классное противостояние в АПЛ! Команда Микеля Артеты здорово укрепилась в межсезонье, но в прошлом туре упустила победу над «Фулхэмом». А вот у Эрика тен Хага начало сезона традиционно непростое. Правда, в минувшие выходные «МЮ» одержал сверхволевую победу над «Ноттингем Форест». Смогут ли манкунианцы развить успех?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

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