«Оренбург» – «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Сочи» в 7-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Оренбург» забьёт в первом тайме за 1.91.

«Оренбург» с Деограсией одержал первую победу — в Кубке России обыграли «Факел» на выезде. Сейчас «Оренбург» принимает дома «Сочи», который в последних матчах не забил ни «Локомотиву», ни ЦСКА, если мы берем еще кубковую игру. И совсем недавно команды играли в Кубке России на искусственном поле в Оренбурге, правда, смешанными составами. «Оренбург» тогда одержал единственную победу при Иржи Ярошике — со счетом 2:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Оренбург» очень хорошо смотрелся в игре с ЦСКА, добротно смотрелся в игре с «Факелом». И в чем прибавил «Оренбург» с приходом Деограсии, это отмечают и футболисты, так это, безусловно, в дисциплине. Пока, кроме игры с «Сочи» в Кубке, «Оренбург» преимуществом своего искусственного поля в матчах чемпионата не пользуется и практически не забивает в первых таймах, что случалось с ним регулярно при Личке в прошлом сезоне.

Здесь я попробую сыграть «Оренбург» забьет в 1-м тайме». Мансилья в строю, Вера в строю, Флорентин на месте. Все ребята в деле у «Оренбурга». Плюс сейчас позитивные эмоции после прихода Деограсии, хорошего результата в Воронеже и хорошей игры с ЦСКА.

Я думаю, что «Оренбург» агрессивно начнет и «Сочи» будет максимально тяжело. Гол «Оренбурга» в 1-м тайме за 1,91 — прогноз на эту встречу», — сказал Генич.

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