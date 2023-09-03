«Оренбург» — «Сочи»: прогноз Андрея Тихонов на игру РПЛ
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ «Оренбург» — «Сочи».
Ставка: победа «Оренбурга» в 1-2 мяча за 2.75.
«Общая тенденция роста отстающих в таблице должна уже наконец-то затронуть и «Оренбург». Пока у него ещё не было побед, но, возможно, тут как раз тот самый момент – неровный «Сочи», который бросает то в жар, то в холод.
Уральцы отлично смотрелись с ЦСКА в прошлом туре, в чём-то даже доминировали. И тут снова домашний матч – и надо просто повторить то же самое, что было тур назад, только соперник уже более податливый. Хозяева могут рассчитывать на победу с разницей в один мяч», — сказал Тихонов.
МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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А вот оренбуржцам пора набрать очки:
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