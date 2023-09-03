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«Локомотив» – «Балтика»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Москве

«Локомотив» – «Балтика»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Москве
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Балтика» в 7-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.

«По-разному команды провели кубковые встречи на неделе. «Локомотив» проиграл в Ростове, но он мог позволить себе это сделать после двух побед. А вот «Балтика» не сбавляла обороты – одержала третью победу подряд в Кубке России, одолев у себя «Зенит» (1:0). С невероятной мотивацией играла команда Игнашевича — билась, бежала, наносила удары. Серьезное впечатление калининградцы произвели. Но я уверен, что на второй такой матч за короткий отрезок у «Балтики» силенок не хватит. Глубина состава не та, чтобы поставить такие матчи на поток, да и уровень футболистов тоже.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив» сейчас очень сильно зависит от Артема Дзюбы. В «Сочи» он был, и всю игру строили через него. Дзюба сделал голевую скидку на Глушенкова. В Ростове без него проиграли. Вроде бы с «Балтикой» он сыграет. Я так вижу, что на него снова будут грузить, он будет сминать защитников, сбрасывая опять же Глушенкову, Миранчуку, Пиняеву. Там нет разницы особой, кого под него поставят.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ставлю на «Локомотив». Фактор Дзюбы сработает. И, как я уже сказал, «Балтика» слишком потратилась и эмоционально, и физически в игре с «Зенитом», — сказал Титов.

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В этой игре не всё так однозначно:
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