«Локомотив» – «Балтика»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Балтика» в 7-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.

«По-разному команды провели кубковые встречи на неделе. «Локомотив» проиграл в Ростове, но он мог позволить себе это сделать после двух побед. А вот «Балтика» не сбавляла обороты – одержала третью победу подряд в Кубке России, одолев у себя «Зенит» (1:0). С невероятной мотивацией играла команда Игнашевича — билась, бежала, наносила удары. Серьезное впечатление калининградцы произвели. Но я уверен, что на второй такой матч за короткий отрезок у «Балтики» силенок не хватит. Глубина состава не та, чтобы поставить такие матчи на поток, да и уровень футболистов тоже.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив» сейчас очень сильно зависит от Артема Дзюбы. В «Сочи» он был, и всю игру строили через него. Дзюба сделал голевую скидку на Глушенкова. В Ростове без него проиграли. Вроде бы с «Балтикой» он сыграет. Я так вижу, что на него снова будут грузить, он будет сминать защитников, сбрасывая опять же Глушенкову, Миранчуку, Пиняеву. Там нет разницы особой, кого под него поставят.

Ставлю на «Локомотив». Фактор Дзюбы сработает. И, как я уже сказал, «Балтика» слишком потратилась и эмоционально, и физически в игре с «Зенитом», — сказал Титов.

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