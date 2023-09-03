«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.

«Ливерпуль» примет дома «Астон Виллу» в четвертом туре АПЛ. «Красные» довольно неплохо стартовали в сезоне, если учитывать их прошлый розыгрыш Премьер-лиги. Не думаю, что гостей тут ждет успех.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ливерпуль» пока не проигрывал со старта сезона. В первом туре команда сыграла вничью с «Челси» (1:1), а затем обыграла «Борнмут» (3:1) и «Ньюкасл» (2:1). Все матчи были тяжелыми для «красных», но они, даже несмотря на уход некоторых основных игроков, все равно пока справляются.

А вот «Астон Вилла» неудачно стартовала в новом розыгрыше чемпионата Англии – сходу разгромно проиграла «Ньюкаслу» (1:5). Но затем подопечные Унаи Эмери сумели доказать, что это была ошибка – клуб выиграл в четырех матчах. Причем «Хиберниан» в квалификации Лиги конференций «львы» прошли, ни разу не пропустив – 3:0 и 5:0.

В общем, я тут ждем тяжелой и равной борьбы. «Астон Вилла» мне нравится в последние сезоны, за ней интересно следить. Но сейчас «Ливерпуль» все-таки сильнее. «Львам» еще и не повезло с графиком», — сказал Павлюченко.

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