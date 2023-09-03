«Локомотив» – «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 3 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Балтика» в 7-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.85.

«В Черкизово «Локомотив» сыграет с «Балтикой». Сергей Игнашевич против Михаила Галактионова. «Локомотив» очень неровно выступает, но уже неоднократно было отмечено: с Дзюбой и без это две абсолютно разные команды. Мы видели это и в Сочи, где «Локомотив» одержал победу, и в кубковой игре в Ростове, где железнодорожники уступили команде Валерия Карпина. Здесь Дзюба вроде бы должен сыграть, так что всё должно быть нормально.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды совсем недавно играли товарищеский матч, перед сезоном, и «Балтика» тогда показала себя командой очень хорошо готовой физически, очень организованной. Сезон это подтверждает. И «Балтика» здорово смотрелась в игре с «Зенитом», было это на неделе в Кубке. Та победа тоже, конечно, добавляет позитивных эмоций,.Но в чемпионате дела у «Балтики» идут куда хуже, чем в Кубке России. В РПЛ пока всего одна победа. Вот в Кубке уже девять очков, гарантированный выход из группы. А Мусаева вызвали в сборную.

«Локомотив» играет дома. У него не такое большое отставание от конкурентов в чемпионате. И перед паузой «Локомотиву» кровь из носу, конечно, нужна эта домашняя победа над «Балтикой». Я думаю, что у «Локомотива», если он сыграет правильно, ресурсы для этой победы имеются», — сказал Генич.

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