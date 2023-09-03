ЦСКА — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру 7-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги ЦСКА — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.30.

«ЦСКА примет дома «Зенит» в главном матче тура РПЛ. Да, питерцы на неделе сенсационно проиграли в Кубке. Но я не думаю, что после этого команда Семака уступит и сейчас.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зенит» не основным составом вышел на поле в игре Кубка с «Балтикой» пару дней назад. Без своих главных футболистов тяжело пришлось «сине-бело-голубым». Отсюда и закономерный счет 0:1.

Хотя до этого в РПЛ у команды Семака был совсем другой настрой. Клуб сумел обыграть своих главных противников на данный момент – «Спартак» (3:1) и «Урал» (4:0). Причем оба раза мы увидели разгром. В таблице «Зенит» уже вплотную подобрался к лидирующему «Краснодару».

А вот ЦСКА в РПЛ прервал свою небольшую серию викторий. Сперва команда проиграла «Динамо» в тяжелом матче (1:2), а после этого поделила очки с «Оренбургом» (1:1). В таблице подопечные Федотова уже опустились на шестое место.

После таких результатов в Премьер-лиге клуб не мог потерпеть неудачу еще и в Кубке. Там ЦСКА всеми силами пытался не пропустить от «Сочи», что у него и вышло. В итоге армейцы победили только по серии 11-метровых.

Думаю, «Зенит» тут не позволит себе даже вничью сыграть. Настрой у питерцев будет боевой, Семак подготовит своих игроков. А ЦСКА сейчас и без того выступает не очень уверенно. Вряд ли москвичи сумеют навязать борьбу своему сопернику», — сказал Мостовой.

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