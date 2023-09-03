«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 6.5 за 1.87.

«По идее, болельщики вправе ждать очередного столкновения противоположностей. В прошлом сезоне, если кто запамятовал, «Локомотив» у нас был самой оборонительной командой КХЛ, а «Торпедо» — наоборот, самой атакующей. Главные тренеры в обеих командах остались, и вряд ли за лето они успели перековаться и перевоспитаться в своих тренерских воззрениях. То есть, казалось бы, всё очевидно. Но не всё так просто…

Лучшие прогнозы на сегодня.

Межсезонье показало, что «Локомотив» не такой уж и застёгнутый на все пуговицы. А «Торпедо» уже не рвёт на себе надвое предметы верхнего гардероба, оставляя своего вратаря куковать в одиночестве. Визуально это можно представить так: обе команды из своих углов крайне радикального хоккея начали движение к центру и проделали в межсезонье немалый путь. До центра, конечно, ещё не добрались и тем более не встретились, но реальные изменения налицо. Причём в изменениях этих, по личному убеждению автора этих строк, «Локомотив» скорее приобрёл, а «Торпедо» скорее потеряло. По крайней мере результаты «товарняков» и предсезонных турниров подталкивали именно к таким мыслям.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, нас ждёт столкновение двух обновлённых форматов «Локомотива» и «Торпедо», причём обновлённый ярославский формат кажется более продуктивным. Поэтому и фаворитом предстоящей игры считают железнодорожников. Предполагаю их домашнюю победу в основное время, причём победу не вымученную и не выстраданную, а где-то даже интеллигентную. Разница в счёте, по всей видимости, всё-таки будет минимальной, а тотал не превысит 6,5», — сказал Лебедев.