ЦСКА — «Зенит»: ставка Эдуарда Мора на игру 7-го тура чемпионата России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.54.

«Команды недавно играли между собой, как вы помните, на Суперкубок. Довольно сухая игра была, исход которой решился только в серии пенальти. Думаю, что эта игра будет в чем-то похожа. Безусловно, ЦСКА станет играть очень глубоко от обороны, насытит центр поля. Федотов умеет действовать против таких команд, у него это получается. Но здесь есть небольшая разница между этими играми. Дело в том, что «Зенит» немножко перестроился, учитывая, что нет правых крайних атакующих футболистов сейчас у команды. С одной стороны играл Малком, с другой стороны — Клаудиньо или Мостовой. Малком ушел, Мостовой травмирован, поэтому Семак изменил схему — теперь уже «Зенит» действует в три центральных защитника, в целом вообще в пять и в два нападающих. Поэтому этот план, который обычно работает у Федотова, где он насыщает центр поля, не дает выходить «низом» и заставляет соперника делать больше верховых передач, сработает в меньшей степени.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Одно дело, когда один нападающий впереди, другое дело, когда таких уже будет два — шансов цепляться за мячи будет у нападающих «Зенита» гораздо больше. Плюс ЦСКА последнее время видно, что устал, видно, что команде нужно усиление. Футболисты уже подъезжают, но пока те, которые приехали, вряд ли качественно усилят армейцев. Может быть, после паузы на сборные это произойдет.

ЦСКА в последних трех матчах набрал четыре очка, а в двух последних вообще всего одно очко. Команда очень тяжело смотрится. «Зенит», наоборот, после перестроения на новую схему выглядит хорошо. Я не беру поражение на Кубок, потому что все-таки там были другие задачи — подвести футболистов к матчу с ЦСКА в хорошей форме. «Зенит» одержал три победы подряд, причем показывает хороший футбол, действует с большим запасом, забив 9 мячей. Я думаю, что «Зенит» в этом матче явный фаворит. Те ошибки, которые были допущены в предыдущих играх против ЦСКА, уже не повторятся.

Большого количества голов в этом матче я не жду, повторюсь, потому что ЦСКА будут стараться играть довольно закрыто. Но я думаю, что вряд ли армейцы смогут отнять очки у «Зенита». Думаю, что легионеры «Зенита» за то, чтобы на море провести пару лишних дней, выдернут из себя максимум и победят ЦСКА.

Первый мой прогноз на эту игру — это чистая победа «Зенита». Честно говоря, в этом совсем-совсем не сомневаюсь. «Зенит» на данный момент гораздо сильнее ЦСКА», — сказал Мор.

ЦСКА — «Зенит»: Семак огорчит Федотова.