«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 4.20.

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в центральном матче 4-го тура АПЛ. Обе команды небезупречно стартовали в этом сезоне. Но от того их противостояние может выйти ещё более остросюжетным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал», конечно, оступился в последнем туре АПЛ. Многие ставили на его победу в матче с «Фулхэмом» — уж слишком разные уровни соперников. Однако «дачники» сумели навязать борьбу «канонирам» (2:2). Хотя до этого команда Артеты справилась с «Ноттингем Форест» (2:1) и с «Кристал Пэлас» (1:0).

А вот «Ман Юнайтед» был близок ко второй неудаче подряд в прошлом туре АПЛ. Ранее клуб уступил «Тоттенхэму», не сумев ему забить – 0:2. Затем команда тен Хага умудрилась дважды пропустить за первые десять минут игры с «Ноттингем Форест». Но после этого манкунианцы собрались и трижды огорчили оборону соперника – 3:2. Много травм, да и к основным игрокам есть вопросы.

Не уверен, что «Ман Юнайтед» эту игру проведёт без проблем. Пока клуб выступает нестабильно, ни одной доминирующей победы мы от него не увидели. Но и в стане «канониров» не всё спокойно, травмы коснулись и «Арсенала». В любом случае от соперников жду яркой игры. Но думаю, победителя они не выявят», — сказал Павлюченко.

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