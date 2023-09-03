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ЦСКА — «Зенит»: прогноз Константина Генича на центральный матч 7-го тура РПЛ

ЦСКА — «Зенит»: прогноз Константина Генича на центральный матч 7-го тура РПЛ
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Зенит».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

«ЦСКА сейчас не в порядке, как мы видим и по матчу с Сочи в Кубке и особенно по игре в Оренбурге, где ЦСКА откровенно отскочил. Но большой плюс для ЦСКА, что вернулся Игорь Акинфеев. Вернулся Игорь, сразу сыграли «на ноль», а он ещё и потащил серию пенальти в Кубке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зенит», наоборот, сейчас набирает ход. Наконец-то Семак определился со схемой, определился с составом. В три защитника сейчас играет «Зенит», у него неплохо получается. Это было видно по матчу с «Уралом», я не беру кубковую игру с «Балтикой», где играл такой смешанный состав. Мне кажется, что на Кубок как-то «Зениту» не то чтобы наплевать, но сам Семак даже сказал: «Проиграли, так бывает, ничего страшного». Чемпионат – вот приоритетная цель для «Зенита», потому что он не привык догонять, не привык быть где-то позади своих соперников, а сейчас впереди «Краснодар». Плотность турнирной таблицы очень серьёзная, ЦСКА на три очка отстаёт от «Зенита».

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Учитывая нынешнюю форму ЦСКА, учитывая где-то кадровый дефицит армейцев, даже несмотря на то что ЦСКА играет дома, я думаю, что игра вряд ли получится сверхнасыщенная, яркая и открытая. «Зенит» совсем недавно играл в Москве со «Спартаком», научился перестраиваться и знает, как это делать. ЦСКА не в лучших кондициях, чтобы «Зенит» в этот футбол вовлечь. Горячий приём ждёт Марио Фернандеса, который сыграет против своей бывшей команды. Наверняка болельщики какой-то там перформанс подготовят.

Думаю, что в матче ЦСКА – «Зенит» большого количества голов забито не будет. Мой прогноз на эту встречу – тотал меньше 2.5 за отличный коэффициент», — сказал Генич.

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