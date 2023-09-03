«Ростов» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«Ростов» сыграет с «Динамо» в рамках 7-го тура чемпионата России. Конечно, ростовчане находятся в тяжёлой ситуации, часто проигрывают. Однако сейчас с «Динамо» их поражение для меня не так очевидно.

У «Ростова» идёт тяжёлый период. Клуб проигрывает почти во всех последних матчах. В РПЛ он уступил «Пари НН» (0:1) и «Сочи» (0:4). Но вот на неделе команда Карпина сумела переиграть «Локомотив» со счётом 2:1. Впрочем, железнодорожники играли вторым составом, у них отсутствовал Дзюба, от которого клуб сильно зависит. Так что в том, что сейчас «Ростов» станет стабильно выигрывать, я не уверен.

«Динамо» же в последних матчах тоже особых успехов не добивалось. Не так давно клуб шёл на серии побед, но сперва сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а затем и вовсе проиграл «Спартаку» (1:4), пропустив четыре гола уже к середине первого тайма. Так что к подопечным Лички тоже есть вопросы.

Я тут вероятного победителя не вижу. Конечно, если учесть частые поражения, «Ростов» тут не кажется очевидным фаворитом. Но думаю, подопечные Карпина будут бороться. А вспоминая последние результаты «Динамо», вряд ли ему удастся надёжно сыграть в обороне. Ставлю на то, что голы будут с обеих сторон», — сказал Мостовой.

Лучшие прогнозы на сегодня.