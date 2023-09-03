«Ростов» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на игру 7-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» – «Динамо».

Ставка: «Ростов» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.87.

«Ростов» стал типичной домашней командой. На своём поле он или побеждает, или играет вничью с лидерами, как было с «Зенитом». То есть команда Валерия Карпина хорошо играет и набирает очки. Причём делает это агрессивно, но при этом на выезде проигрывает абсолютно всё.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» колбасит. Команда может как обыграть кого угодно, так и уступить любому сопернику. Они обыграли «Зенит» и ЦСКА, но в Кубке уступили «Спартаку» (1:4).

Я убеждён, что в матче, в котором играет «Динамо», скучно не будет. Думаю, что будут забитые голы. Хотя повторюсь, что у меня есть уверенность, что «Ростов» дома не проиграет. Команда дома выглядит очень хорошо и дисциплинированно», — сказал Мор.