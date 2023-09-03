«Ростов» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 3 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Динамо» в 7-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.02.

«Закрывается тур матчем в Ростове-на-Дону. Команда Валерия Карпина «Ростов» против московского «Динамо» Марцела Лички.

Когда играет «Динамо», это всегда результативно, это всегда практически вариант «обе забьют», это практически всегда вариант «тотал больше». «Ростов» и «Динамо» играют в схожие схемы. У «Динамо», скорее всего, новички выйдут, возможно, с первых минут, и Карраскаль, и Чавес, которые уже дебютировали в кубковой игре со «Спартаком».

Лучшие прогнозы на сегодня.

За плохой игрой, как говорил Николай Петрович Старостин, должна идти хорошая. О том, как динамовцы провалились в игре со «Спартаком», уже сказано достаточно много. Хороший тест, хорошее испытание для «Динамо» — матч с «Ростовом».

«Ростов» сам дома никого практически не отпускает, за редким исключением. Поэтому, я думаю, здесь тренд динамовский должен быть поддержан, он подтвердится. «Обе забьют и тотал больше 2.5» за 2.02. Зачем что-то придумывать, когда и так всё на поверхности?» — сказал Генич.