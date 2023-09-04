«Динамо» Москва — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Амур».

Ставка: «Амур» не проиграет за 2.14.

«Амур» традиционно стартует достаточно прилично. На этот раз поверженным – и совершенно по делу, — оказался «Витязь», который тоже выходил на пик формы к 1 сентября. Но вышел, как оказалось, чуть менее убедительно, чем хабаровчане. Теперь надо разобраться, хватит ли «Амуру» нынешней формы, чтобы одолеть московское «Динамо»? Уже давно не олигархическое, но еще сохраняющее, как говорится, «остатки былой роскоши».

Лучшие прогнозы на сегодня.

А ведь может и хватить. Тем более, что «Амур» после первого матча и с двумя греющими душу очками будет весь на позитиве, тогда как «Динамо» наоборот. Именно богатая история и два Кубка Гагарина не позволят бело-голубым играть против «Амура» вторым номером. А активные хабаровчане вполне могут динамовскую картину мира поломать.

В общем, интересный матч, который может завершиться весьма неожиданно. Поэтому и прогноз мой будет достаточно хитромудрым. Я предполагаю, что совсем голышом «Амур» не останется и как минимум одно очко в матче с «Динамо» наберет. При достаточно веселом тотале, который наверняка превысит 5,5», — сказал Лебедев.