«Лада» – СКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – СКА.

Ставка: ТБ 5 за 2.09.

«Обе команды уже провели по одному матчу в чемпионате, причем завершили их с одинаковым счетом 2:1, но если СКА одержал волевую победу в Москве над «Динамо», то «Лада», ведя 1:0, умудрилась в третьем периоде пропустить дважды и уступила на своем льду «Трактору». «Первый блин» для Олега Браташа вышел комом. Следующий соперник куда более серьезнее, тем не менее, игроки «Лады» постараются проявить себя с наилучшей стороны и дать бой одному из фаворитов сезона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Летом «Лада» уже играла с двумя грандами, правда, «восточными». Вазовцы смогли обыграть и «Ак Барс», и «Магнитку», которой по ходу матча проигрывали в три шайбы. Отметил бы характер игроков тольяттинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2023, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА, бесспорно, прилетел в Тольятти за победой. И СКА – безоговорочный фаворит предстоящей игры. Тем не менее, я бы не стал заранее питерцам отдавать победу. Да, они сильнее, но «Лада» будет биться и постарается доиграть до овертайма. Получится или нет – другой вопрос. А еще думаю, что нас ждет результативная игра. Так что моя ставка – тотал больше пяти шайб», — сказал Плющев.