Даниил Медведев — Алекс де Минор: ставка Надежды Петровой на матч US Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open Даниил Медведев – Алекс де Минор.
Ставка: победа Медведева в пяти сетах за 5.30.
«Даниил Медведев, как и ожидалось, в матче третьего круга Открытого чемпионата США уверенно переиграл аргентинца Себастьяна Баэса – 6:2, 6:2, 7:6. И, судя по всему, наш теннисист в отличной форме подходит к решающим играм в Нью-Йорке. И поединок 1/8 финала с австралийцем Алексом де Минором будет из серии, где Медведев уже не может позволить себе дать некоторую слабину. Если только проиграть одну партию.
Вообще, де Минор теннисист очень сильный и, как и все австралийцы, очень любит играть на харде. На этом покрытии он выиграл 36 матчей из последних 51. А здесь он обыграл казахстанца Тимофея Скатова – 6:2, 3:6, 6:1, 7:5, китайца У Ибина – 6:1, 6:2, 6:1 и Николаса Харри – 6:1, 6:3, 6:2.
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У 24-летнего де Минора есть две победы в карьере и над Медведевым. И обе были одержаны в двух последних матчах. Всего же между собой они играли шесть раз (всегда на харде), и преимущество у Даниила — 4-2.
Медведеву нужно выходить в четвертьфинал и брать реванш за два последних поражения. И когда, если не сейчас, доказывать, что ты игрок из мировой теннисной элиты? Россиянин одержит победу в пяти сетах», — сказала Петрова.
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