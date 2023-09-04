Даниил Медведев — Алекс де Минор: ставка Надежды Петровой на матч US Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open Даниил Медведев – Алекс де Минор.

Ставка: победа Медведева в пяти сетах за 5.30.

«Даниил Медведев, как и ожидалось, в матче третьего круга Открытого чемпионата США уверенно переиграл аргентинца Себастьяна Баэса – 6:2, 6:2, 7:6. И, судя по всему, наш теннисист в отличной форме подходит к решающим играм в Нью-Йорке. И поединок 1/8 финала с австралийцем Алексом де Минором будет из серии, где Медведев уже не может позволить себе дать некоторую слабину. Если только проиграть одну партию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вообще, де Минор теннисист очень сильный и, как и все австралийцы, очень любит играть на харде. На этом покрытии он выиграл 36 матчей из последних 51. А здесь он обыграл казахстанца Тимофея Скатова – 6:2, 3:6, 6:1, 7:5, китайца У Ибина – 6:1, 6:2, 6:1 и Николаса Харри – 6:1, 6:3, 6:2.

У 24-летнего де Минора есть две победы в карьере и над Медведевым. И обе были одержаны в двух последних матчах. Всего же между собой они играли шесть раз (всегда на харде), и преимущество у Даниила — 4-2.

Медведеву нужно выходить в четвертьфинал и брать реванш за два последних поражения. И когда, если не сейчас, доказывать, что ты игрок из мировой теннисной элиты? Россиянин одержит победу в пяти сетах», — сказала Петрова.