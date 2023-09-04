Джек Дрэйпер – Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на матч 4-го круга US Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open Джек Дрэйпер – Андрей Рублёв.

Ставка: победа Рублёва с форой (-5.5) за 2.02.

«В четвёртом круге Открытого чемпионата США Андрей Рублёв встретится с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.

Лучшие прогнозы на сегодня.

21-летний британец, являясь 80-й ракеткой мира, довольно неплохо проявляет себя на харде – 15 побед в 25 матчах за последний год. А уже здесь, в Нью-Йорке, он оставил за бортом турнира молдаванина Раду Албота – 6:1, 6:4, 6:3, крепкого поляка и 17-го сеяного Хуберта Хуркача – 6:2, 6:4, 7:5, а также Майкла Ммо – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

Ну а Андрей Рублёв в предыдущем раунде уверенно обыграл француза Артура Риндеркнеша – 3:6, 6:3, 6:1, 7:5. Джек Дрэйпер — соперник посерьёзнее, хотя оба очных матчах выиграл Рублёв, в том числе на харде в 2022 году. Вторую победу над Дрэйпером россиянин одержал на грунте.

Конечно, 25-летний Андрей Рублёв — фаворит в борьбе за путёвку в четвертьфинал. И если не произойдёт ничего сверхъестественного, то россиянин уверенно обыграет британца. Да, одну партию Джек может взять, но не более. Россиянин пройдёт в следующий круг. Хотя бы потому, что он гораздо выше классом», — сказала Петрова.