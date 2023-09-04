«Автомобилист» – «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 3.00.

«Ничего нового по сравнению с тем, что нам показывали «Автомобилист» и «Салават» на предсезонных турнирах, мы не увидели. Екатеринбуржцы еще откровенно сыроваты, «юлаевцев» пока не хватает на концовку матчей, но, вполне возможно, они еще играют под повышенными тренерскими нагрузками.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В такой ситуации фаворитом предстоящего матча является все-таки «Салават». Предположу, что уфимцы, пока не выйдут на приемлемый уровень выносливости, будут более грамотно раскладывать силы, не допуская финального «хватай мешки – вокзал поехал», как было в Астане. Скорости в первом матче у башкирской команды были повыше, чем в Екатеринбурге, что в итоге и должно принести «Салавату» вторую победу в сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Итак, победа «Салавата» в основное время. Надеюсь, уходить в овертайм, где «Автомобилист», как показала практика, чувствует себя как рыба в воде, уфимцы не станут во избежание несчастного случая. Заброшенных шайб совсем уж мало не будет, но и особой россыпи ждать не следует. Думаю, вдвоем соперники накидают друг другу больше 5,5 шайбы – и «Салавату» от этого будет хорошо», — сказал Лебедев.