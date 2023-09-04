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«Автомобилист» – «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

«Автомобилист» – «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 3.00.

«Ничего нового по сравнению с тем, что нам показывали «Автомобилист» и «Салават» на предсезонных турнирах, мы не увидели. Екатеринбуржцы еще откровенно сыроваты, «юлаевцев» пока не хватает на концовку матчей, но, вполне возможно, они еще играют под повышенными тренерскими нагрузками.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В такой ситуации фаворитом предстоящего матча является все-таки «Салават». Предположу, что уфимцы, пока не выйдут на приемлемый уровень выносливости, будут более грамотно раскладывать силы, не допуская финального «хватай мешки – вокзал поехал», как было в Астане. Скорости в первом матче у башкирской команды были повыше, чем в Екатеринбурге, что в итоге и должно принести «Салавату» вторую победу в сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Итак, победа «Салавата» в основное время. Надеюсь, уходить в овертайм, где «Автомобилист», как показала практика, чувствует себя как рыба в воде, уфимцы не станут во избежание несчастного случая. Заброшенных шайб совсем уж мало не будет, но и особой россыпи ждать не следует. Думаю, вдвоем соперники накидают друг другу больше 5,5 шайбы – и «Салавату» от этого будет хорошо», — сказал Лебедев.

Ещё один прогноз на матч:
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