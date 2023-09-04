«Автомобилист» – «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» – «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 3.00.
«Ничего нового по сравнению с тем, что нам показывали «Автомобилист» и «Салават» на предсезонных турнирах, мы не увидели. Екатеринбуржцы еще откровенно сыроваты, «юлаевцев» пока не хватает на концовку матчей, но, вполне возможно, они еще играют под повышенными тренерскими нагрузками.
В такой ситуации фаворитом предстоящего матча является все-таки «Салават». Предположу, что уфимцы, пока не выйдут на приемлемый уровень выносливости, будут более грамотно раскладывать силы, не допуская финального «хватай мешки – вокзал поехал», как было в Астане. Скорости в первом матче у башкирской команды были повыше, чем в Екатеринбурге, что в итоге и должно принести «Салавату» вторую победу в сезоне.
Итак, победа «Салавата» в основное время. Надеюсь, уходить в овертайм, где «Автомобилист», как показала практика, чувствует себя как рыба в воде, уфимцы не станут во избежание несчастного случая. Заброшенных шайб совсем уж мало не будет, но и особой россыпи ждать не следует. Думаю, вдвоем соперники накидают друг другу больше 5,5 шайбы – и «Салавату» от этого будет хорошо», — сказал Лебедев.
- 4 сентября 2023
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 сентября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 2 сентября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30