«Лада» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Тольятти

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — СКА.

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 2.04.

«Как показала практика 1-го тура, забрасывая одну шайбу за матч, невозможно победить даже не бог весть какой «Трактор». А СКА – это вам совсем не «Трактор», СКА уже обыграл «Динамо». А самое главное, СКА находится в выездном турне. То есть даже если Ротенбергу вздумается окончательно опозорить «Ладу», обыграв её молодёжным составом, то вовремя доставить пацанов не удастся.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Проблемы «Лады» в реализации видны невооружённым глазом. В первую очередь это связано с индивидуальным мастерством исполнителей, которые у тольяттинцев достаточно среднего уровня. Брать сыгранностью на старте сезона не приходится. В общем, куда ни кинь – всюду клин, а тут СКА. Конечно, далёкий от своих лучших кондиций, но даже в таком состоянии для «Лады» смертельно опасный.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2023, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому достаточно смело предполагаю, что первой после возвращения победы в КХЛ тольяттинские болельщики не увидят. Пока, по крайней мере. Слишком серьёзный соперник, который к тому же совершенно не собирается с кем-то делиться очками. Получается у нас выездная победа СКА, одержанная в основное время и с преимуществом от двух шайб и более. При достаточно небольшом тотале – менее 6.5 – атакующая линия у питерцев пока ещё не разбежалась», — сказал Лебедев.