«Спартак» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 4 сентября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.39.

«Спартак» в своём стартовом матче неприятно удивил болельщиков, уступив китайскому «Куньлуню Ред Стар» 3:4. И, хотя Алексей Жамнов после игры отметил, что проиграли сами, но я бы сказал, что «драконы» умело находили слабые места в обороне красно-белых. А теперь в ДС «Мегаспорт» едет череповецкая «Северсталь», которая априори сильнее предыдущего соперника.

Андрей Козырев, который сменил уехавшего на повышение Андрея Разина, начал в Череповце с победы над «Сочи» 6:3. И, судя по этой игре, ставка на атакующий хоккей в «Северстали» продолжится. А Кирилл Пилипенко, который сделал дубль, теперь постарается огорчить и спартаковцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В очном противостоянии этих команд нас ждёт результативный хоккей, но вряд ли преимущество одной из команд будет весомым. Скорее всего, мы увидим и гол в пустые ворота. В чьи именно? «Спартак» просто обязан одержать свою первую победу и порадовать поклонников команды. И красно-белые это сделают. Ну а про бравурную предсезонку нужно уже забыть. Тотал больше 5.5», — сказал Емелин.