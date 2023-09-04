«Спартак» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 4 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» с форой (-1.5) за 4.10.

«Спартак» после первого тура стал тем самым живым примером, которые бывают на старте каждого сезона. Когда команду, прошедшую по межсезонью с шутками и прибаутками, с гармошкой и песнями, нахлобучивая всех, кто попадается под руку, неожиданно клинит на первом официальном вбрасывании и она застывает в такой двусмысленной позе на неопределенное время. Иногда, между прочим, и на весь сезон. Потому что можно говорить все, что угодно, но домашнее поражение от давно забывшего запах плей-офф «Куньлуня» скажет все обо всем само.

Дальше все в руках Алексея Жамнова, которому срочно надо разогнуть команду из вышеназванного положения, вернуть летнюю легкость и летнюю же уверенность, но не факт, что у него это получится. Кстати, «Северсталь» летом была очень похожа на красно-белых, но летний тонус на старте сезона сохранила. И со своим соперником, который был ничем не лучше «Куньлуня», разобралась опять-таки весело и беспроблемно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Смею предположить, что и со «Спартаком» разберется, хоть и будут красно-белые во втором матче мотивированы тренерским штабом по самое «не балуй». Но это скорее сработает «Спартаку» во вред, а «Северсталь» полетит дальше, оставив красно-белых горевать. Потому что победит их в основное время и с преимуществом от двух шайб и более. Даже слегка подзабив на хоккей в конце игры», — сказал Лебедев.