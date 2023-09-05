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ЦСКА — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

ЦСКА — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТМ 4.5 за 1.90.

«Матч с «Адмиралом» показал, что ЦСКА неплохо готов к сезону. После того как Федотов провалился в Кубке Открытия, ворота наверняка будет защищать более надёжный Шарыченков. При таком раскладе предскажу победу армейцев. Ведь на стороне ЦСКА будет ещё и качество льда на их домашней арене. Оно очень плохое – рыхлый, гасящий скорости каток.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А ведь сильные стороны команд Разина – как раз большой объём работы, движения, агрессивного прессинга. На жаркой некачественной площадке эти козыри не сработают. И решающим станет превосходство хозяев в сыгранности и мастерстве. Из-за льда не стал бы брать большой тотал: думаю, на двоих соперники забросят не больше четырёх шайб. Тотал меньше 4.5», — сказал Плющев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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