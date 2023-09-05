ЦСКА — «Металлург»: когда матч КХЛ, где сыграют, кто фаворит, прогнозы и ставки

5 сентября состоится матч КХЛ ЦСКА — «Металлург». Начало игры – в 19:30 мск. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканал «Матч!».

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.92. Шансы магнитогорцев оценили в 3.45. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что встреча ЦСКА — «Металлург» получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.30, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.57. Ставки на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, принимаются за 1.62. Поставить на гол в меньшинстве можно с коэффициентом 6.00.

Экспресс с коэффициентом 19.80.