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ЦСКА — «Металлург» Мг: дата и время начала матча, прогнозы, ставки и коэффициенты

ЦСКА — «Металлург» Мг: дата и время начала матча, прогнозы, ставки и коэффициенты
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5 сентября состоится матч КХЛ ЦСКА — «Металлург». Начало игры – в 19:30 мск. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканал «Матч!».

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.92. Шансы магнитогорцев оценили в 3.45. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что встреча ЦСКА — «Металлург» получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.30, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.57. Ставки на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, принимаются за 1.62. Поставить на гол в меньшинстве можно с коэффициентом 6.00.

Экспресс с коэффициентом 19.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фаворит в этом матче неочевиден:
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