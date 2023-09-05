ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск: во сколько начало, где смотреть онлайн и какой прогноз
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5 сентября состоится матч КХЛ ЦСКА — «Металлург». Начало – в 19:30 мск. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканал «Матч!».
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.92. Шансы магнитогорцев оценили в 3.45. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.
Аналитики считают, что встреча ЦСКА — «Металлург» получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.30, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.57. Ставки на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, принимаются за 1.62. Поставить на гол в меньшинстве можно с коэффициентом 6.00.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экспресс с коэффициентом 19.80.
Чем ответит Сергей Фёдоров?
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