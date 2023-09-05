ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург».
Ставка: победа ЦСКА c форой (-1.5) за 2.50.
«Надо заметить, что во второй игре – уже с Шарыченковым — армейцы выглядели куда более вменяемыми. Понятно, что «Адмирал» — это вам никакой не «Ак Барс», но даже с поправкой на это видно, что армейцы прибавляют, видно, куда прибавляют. И, в принципе, этой динамики должно хватить на «Магнитку».
К «Магнитке»-то сейчас никаких претензий быть не может. Похоже, Разин перекапывает там глубоко и уже добрался до базальтовых пород. То есть рассчитывать на уральцев как на приличную команду как минимум в сентябре будет преждевременно – им сейчас не до регулярного чемпионата. Им с Разиным выжить бы.
Всё это вместе даёт нам ЦСКА в виде однозначного фаворита. Который должен в достаточно весёлой игре победить в основное время. Пожалуй, даже с преимуществом в счёте от двух шайб и более», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 19.80.
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