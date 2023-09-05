ЦСКА — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург».

Ставка: ТБ 5 за 1.83.

«Если так посмотреть, то Андрей Разин удачно играл против ЦСКА в серии первого раунда прошлого сезона. Тогда «Северсталь» едва не прошла армейцев в плей-офф, когда вела 2:0 в седьмом матче.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну а теперь Разин возглавил «Металлург», и в его руках более качественный хоккейный состав. Может быть, он знает какой-то секрет против команды Сергея Федорова?

С другой стороны, Разину еще нужно время, чтобы «Магнитка» сыгралась и была найдена правильная химия. Вот «Металлург» в первом матче сезона уступил «Автомобилисту» в гостях (2:3 ОТ), хотя перебросал соперника со счетом 36-20. Это серьёзно.

А вот ЦСКА – команда сыгранная, два Кубка Гагарина подряд. В целом я бы тут предсказал, что мы увидим много шайб. Потому что в воротах ЦСКА наверняка снова выйдет Иван Федотов. А он еще сырой и не набрал игровой тонус. И обе команды способны много забивать.

Я бы в этом матче взял кэф 1,83 на то, что общий тотал матча составит больше 5,0. Если будет счет 3:2, то деньги к вам вернутся. А если еще больше, то вы в плюсе», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 19.80.