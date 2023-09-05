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Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург»

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург».

Ставка: победа ЦСКА за 1.88.

ЦСКА со старта сезона успел отдать матч за Кубок Открытия с казанским «Ак Барсом» (2:5), а затем реабилитироваться перед родными трибунами в матче с «Адмиралом» (4:1). Общее впечатление пока такое — армейцы нормально готовы физически, но в некоторых мелочах (например, игра в неравных составах) нужно ещё добавлять.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Металлург» под руководством Андрея Разина успел только проиграть в овертайме екатеринбургскому «Автомобилисту» (2:3 ОТ). Позволял сопернику доминировать, где-то хоккеисты излишне волновались. Ближе к концу удалось сконцентрироваться и добавить, однако для победы этого не хватило.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент обновлённый «Металлург» не выглядит ровней стабильному ЦСКА. Андрей Разин наверняка снова нас удивит в предстоящем сезоне, но пока что предлагаем рассмотреть лобовую победу подопечных Сергея Фёдорова. Причём в основное время. Коэффициент в линии букмекеров — 1.88.

Экспресс с коэффициентом 19.80.

Просто нужно время:
ЦСКА — «Металлург». Андрей Разин прав!
ЦСКА — «Металлург». Андрей Разин прав!
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