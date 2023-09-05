«Куньлунь» — «Динамо» Мн: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ 6 сентября

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Мн.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.46.

«Битва титанов старта регулярки КХЛ: две победы у каждой из команд. Это будет эмоциональный и интересный матч благодаря повышенному количеству североамериканских игроков. Без стычек не обойтись. Оба клуба в хорошей форме. «Куньлунь» обыграл «Сочи» (3:0) и «Спартак» (4:3). Сможет ли команда третью игру подряд забить минимум три шайбы? Белорусы начали сезон с овертайма, а продолжили самой разгромной победой в истории клуба, 7:0 над «Витязем». Есть такие вершины в нынешней КХЛ, которые Квартальнов сможет преодолевать легко.

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Но что творится в лиге?! Белорусами руководит российский наставник, а китайско-московской командой — латыш?! Состав «Куньлуня» еще более североамериканский, чем когда-либо. По параметрам Запада — половина команды не сбитые лётчики, а любители, играющие в своё удовольствие за баснословные гонорары. Главного тренера Игнатьева назначили по причине отсутствия бюджета и других кандидатур.

С минчанами все драматичнее. Дмитрий Квартальнов — известный тренер, предпочитающий работать с именитыми клубами, но пока без мощных трофеев в копилке. Без Игоря Никитина Квартальнову тяжело оттачивать оборону. В этой игре нужно уделить пристальное внимание дисциплине, так как «Куньлунь» будет провоцировать и рассчитывать на большинство. Они за два матча забили три шайбы из семи в большинстве. Минчане работают в другую сторону: три шайбы в меньшинстве против «Витязя» и одна в большинстве за два матча. Рассчитываю на стычки, штрафы и ТБ 4.5», — сказала Миронова.

Экспресс с коэффициентом 19.80.