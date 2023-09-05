Даниил Медведев — Андрей Рублёв: когда четвертьфинал US Open, кто фаворит, прогнозы

6 сентября в четвертьфинале US Open встретятся два российских теннисиста — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Время начала поединка будет назначено позднее.

Букмекеры считают фаворитом Медведева. Поставить на победу третьей ракетки мира можно с коэффициентом 1.39, а шансы Рублёва, занимающего восьмое место в мировом рейтинге, оценили котировкой 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На тотал больше 39.5 гейма дают коэффициент. 1.96, а «низ» идёт за 1.90.

В 1/8 финала Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора, а Рублёв оказался сильнее британца Джека Дрэйпера. Победитель предстоящего матча в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Экспресс с коэффициентом 19.80.