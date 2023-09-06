«Лада» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1.5) за 2.38.
«Меняются люди, эпохи, целые поколения хоккеистов уходят на пенсию, а неизменным остаются две вещи: Яромир Ягр выходит на лед и у «Лады» все не слава Богу. О Ягре как-нибудь отдельно поговорим, а на «Ладу» вынуждены смотреть уже сейчас. Смотреть и тосковать: мучилась «Лада» в КХЛ до изгнания, ничего путного не показала в ВХЛ и теперь мучается дальше, забрасывая в среднем 0,5 шайбы за матч. И с таким бэкграундом принимает дома «Салават», который к тому же будет повышенной лютости после поражения от «Автомобилиста».
На данный момент можно констатировать, что в атаке «Лада» осталась командой ВХЛ. Причем отнюдь не лидером ВХЛ – там у лидеров атака весьма приличная. А середнячком. Которому в КХЛ делать, собственно говоря, нечего. По крайней мере, с нынешним списком нападающих. Хоть и говорят, что в цирке медведей учат ездить на одноколесном велосипеде, а уж людей можно всему научить, но пока предпосылок к тому, что в Тольятти появятся свои Макдэвиды, увы, нет. И от великой некогда школы остались рожки да ножки.
В общем, берите, граждане-товарищи, лопату, и пошли закапывать «Ладу». Точнее, то, что от нее после «Салавата» останется. Потому что «юлаевцы» даже в своем нынешнем состоянии «ни то, ни се» не должны, а обязаны схарчить «Ладу» со шнурками, в основное время и с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.
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