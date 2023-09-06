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Даниил Медведев — Андрей Рублёв: во сколько начало 1/4 финала US Open, какие прогнозы

Даниил Медведев — Андрей Рублёв: во сколько начало 1/4 финала US Open, какие прогнозы
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6 сентября в четвертьфинале US Open встретятся два российских теннисиста — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Начало матча — ориентировочно в 20:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом Медведева. Поставить на победу третьей ракетки мира можно с коэффициентом 1.39, а шансы Рублёва, занимающего восьмое место в мировом рейтинге, оценили котировкой 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На тотал больше 39.5 гейма дают коэффициент. 1.96, а «низ» идёт за 1.90.

US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 20:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В 1/8 финала Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора, а Рублёв оказался сильнее британца Джека Дрэйпера. Победитель предстоящего матча в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Экспресс с коэффициентом 19.80.

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