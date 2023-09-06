Даниил Медведев — Андрей Рублёв: во сколько начало 1/4 финала US Open, какие прогнозы
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6 сентября в четвертьфинале US Open встретятся два российских теннисиста — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Начало матча — ориентировочно в 20:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом Медведева. Поставить на победу третьей ракетки мира можно с коэффициентом 1.39, а шансы Рублёва, занимающего восьмое место в мировом рейтинге, оценили котировкой 3.20.
На тотал больше 39.5 гейма дают коэффициент. 1.96, а «низ» идёт за 1.90.
US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 20:30 МСК
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
В 1/8 финала Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора, а Рублёв оказался сильнее британца Джека Дрэйпера. Победитель предстоящего матча в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Карлос Алькарас — Александр Зверев.
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