«Торпедо» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — СКА.

Ставка: победа СКА за 1.98.

«Очень интересный матч нас ждет. «Торпедо» — это тренер-кудесник Игорь Ларионов, под руководством которого нижегородцы весьма сенсационно разгромили «Локомотив» в Ярославле со счетом 5:2. Причем железнодорожники перебросали «Торпедо» (45-21), но в воротах гостей гениально сыграл Иван Кульбаков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С другой стороны – СКА, где просто фантастический подбор игроков. Матвей Мичков даже в состав не влезает, хотя по нашим данным он как раз против «Торпедо» сыграет.

При этом СКА, имея колоссальное нападение, играет жестко «низовые» матчи: 2:1 с московским «Динамо», 3:0 с «Ладой». И это в гостях. Что показывает нам запас СКА. Свой гол-два они обязательно забьют. Но и оборона там на высшем уровне.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2023, среда. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Думаю, романтичному «Торпедо» мало что светит против такого СКА. Вспомните хотя бы прошлогодний плей-офф, когда СКА выиграл серию у нижегородцев со счетом 4-0, и там были такие результаты: 2:1 ОТ, 5:4, 4:0, 5:3.

То есть нельзя сказать, что СКА прям разгромит «Торпедо» (хотя это может быть). Но победа клуба из Санкт-Петербурга тут вырисовывается четко.

Я бы в этом матче взял кэф 1,98 на то, что СКА победит в основное время. И не надо тут ничего выдумывать», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 19.80.