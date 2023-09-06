«Торпедо» — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ 6 сентября

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — СКА.

Ставка: ТМ 5.5 за 1.72.

«Торпедо» с Ларионовым — пока что крайне подозрительная команда, которая может обыграть «Локомотив» 5:2 в первом матче сезона, но уступить «Адмиралу» 1:2 на предсезонке. Не забываем, что Ларионов — приверженец североамериканской системы. Нет никаких сборов, перезагрузок, кроссов, марафонов. Все профессиональны, сами готовятся к сезону и следят за своими нагрузками. Вроде бы обе команды атакующего плана, но СКА умеет связать любого соперника по рукам. В обоих коллективах есть исполнители, но у гостей их больше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Выбирать тоталы рискованно, торпедовцы провели лишь один матч. И разгром «Локомотива» не выглядит логичным. В прошлом сезоне команды показали разные сценарии: 2:1, 5:3, 3:0 — три победы СКА. Питерцы любят копить достижения. Микрозадача — выстроить успешную серию. Поэтому многое будет зависеть от собранности и дисциплины, а также индивидуальных вложений отдельных игроков.

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Когда выстрелит Гальченюк? Пока что на его счету одна передача и одна потасовка. Слабовато для первого звена. На мой взгляд, окрылёнными и заряженными будут Илья и Максим Федотовы, которые оказались непригодными Ларионову. Для них это игра станет практически домашней. Пойду непопулярным путём — выберу ТМ 5.5», — сказала Миронова.

Экспресс с коэффициентом 19.80.