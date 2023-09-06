«Торпедо» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — СКА.

Ставка: победа СКА за 1.92.

«В нынешнем сезоне оба соперника ещё не испытывали горечи поражений. Но в Нижнем Новгороде придётся кому-то начинать. И очень жаль, что предстоящий матч станет открытием сезона на слиянии Оки и Волги. Потому что СКА – сам по себе соперник для «Торпедо» сверхтяжёлый (а кому он лёгкий, кроме ЦСКА?). На питерской стороне более чем двукратное преимущество по количеству побед, да и события второго этапа плей-офф прошлого сезона, когда СКА всё закончил в четыре матча, тоже ещё свежи в памяти.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Несмотря на то что СКА ещё далёк от своей лучшей формы, а «Торпедо», скорее всего, где-то совсем недалеко от этого самого пика, нижегородцам это вряд ли поможет. И что точно сыграет против хозяев – ажиотаж старта сезона. И без того быстрых нижегородцев публика будет гнать и гнать вперёд, а делать это со СКА самоубийственно.

Поэтому предполагаю третью подряд победу СКА. Которая будет одержана в основное время, пусть даже и с минимальным преимуществом в счёте. А вот заброшенных шайб в матче может оказаться больше обычного. И тотал запросто может запрыгнуть выше 6.5», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 19.80.