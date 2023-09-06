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«Витязь» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Витязь» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Адмирал».

Ставка: победа «Адмирала» за 2.34.

«И на Западе выявилась команда, не готовая к сезону. Или готовая плохо. Команды уровня «Витязя» в сентябре в принципе не должны никому влетать с неприличным счётом. А уж тем более ровне и тем более дома. Потому что команды уровня «Витязя» должны к старту сезона выходить на пик формы – у них просто нет других вариантов хоть как-нибудь попасть в плей-офф. А если ты в 1-м туре влетаешь дома «Амуру», а во 2-м усугубляешь это минским «Динамо», то что ты собираешься делать дальше?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дальше будет «Адмирал» — тоже, знаете ли, не «Вегас», со всеми своими проблемами сезона, следующего за более чем приличным. А они у «Адмирала», несомненно, будут, поскольку ещё никому не удавалось этого избежать. Но даже на таком фоне «Адмирал», получивший четыре пробоины от не слишком живого ЦСКА, выглядит по сравнению с «Витязем» великим и могучим. Понятно, что после «зубров» в подмосковной команде прошёл «разбор полётов» и определённые меры будут приняты, но, на мой взгляд, с «Адмиралом» они не спасут. Лёгким и уж тем более «в одну калитку» предстоящий матч не будет, но дальневосточники всё-таки победят, причём сделают это в основное время», — сказал Лебедев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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