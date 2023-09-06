«Витязь» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Адмирал».
Ставка: победа «Адмирала» за 2.34.
«И на Западе выявилась команда, не готовая к сезону. Или готовая плохо. Команды уровня «Витязя» в сентябре в принципе не должны никому влетать с неприличным счётом. А уж тем более ровне и тем более дома. Потому что команды уровня «Витязя» должны к старту сезона выходить на пик формы – у них просто нет других вариантов хоть как-нибудь попасть в плей-офф. А если ты в 1-м туре влетаешь дома «Амуру», а во 2-м усугубляешь это минским «Динамо», то что ты собираешься делать дальше?
Дальше будет «Адмирал» — тоже, знаете ли, не «Вегас», со всеми своими проблемами сезона, следующего за более чем приличным. А они у «Адмирала», несомненно, будут, поскольку ещё никому не удавалось этого избежать. Но даже на таком фоне «Адмирал», получивший четыре пробоины от не слишком живого ЦСКА, выглядит по сравнению с «Витязем» великим и могучим. Понятно, что после «зубров» в подмосковной команде прошёл «разбор полётов» и определённые меры будут приняты, но, на мой взгляд, с «Адмиралом» они не спасут. Лёгким и уж тем более «в одну калитку» предстоящий матч не будет, но дальневосточники всё-таки победят, причём сделают это в основное время», — сказал Лебедев.
- 6 сентября 2023
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 сентября 2023
-
20:58
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 сентября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30