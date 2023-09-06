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«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Ярославле
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Известный журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» в матче за 2.55.

«Скажу честно: по первому матчу «Локомотив» оставил какое-то двойственное «послевкусие». С одной стороны, вроде бы всё по делу и всё правильно, и все на своих местах, и работают чётко. С другой стороны, есть понимание, что работают не свою работу, непривычную, я бы сказал. Стартовый спурт «Локомотива» выглядел неестественным. И два быстрых нижегородских гола в этом контексте смотрелись куда более логичными. Зачем «Локомотив» взялся играть в хоккей, в который отродясь не играл, а Никитин взялся ставить хоккей, который отродясь не ставил, – убейте, не пойму. Есть большое подозрение, что ничем хорошим для ярославцев это не закончится, рад буду ошибиться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этом плане игра «Трактора» выглядит более целостной и отточенной, даже при всех поправках на начало сезона. Но у «Трактора» в предстоящем матче будет приличный минус: у него за спиной две тяжелейшие игры. Через сутки и на выезде. Тогда как у «Локомотива» это будет второй матч, и после первого он отдыхал на сутки больше, никуда из дома не уезжая.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В общем, будем смотреть, что это за новый «Локомотив» и с чем его едят. У «Торпедо» съесть уже получилось, у «Трактора» вполне может получиться. Предположу гостевую победу челябинцев, добытую любым законным способом. Скорее всего, с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 19.80.

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