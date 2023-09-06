«Спартак» — «Амур»: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ

Известный журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Амур».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.61.

«Алексею Жамнову удалось подтвердить свой профессионализм: после первого поражения мозги игроков были прочищены и перезагружены весьма оперативно, перестановки в составе оказались толковыми и продуктивными. В результате чего бойкая «Северсталь» была вынесена совершенно по делу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не смену бойкой «Северстали» идёт куда более тяжёлый «Амур». Более тяжёлый потому, что такой свободы красно-белым точно не даст, будет вязать по рукам и ногам. И десять шайб болельщики точно не увидят, хорошо если будет вполовину меньше.

Но фаворитом предстоящего матча всё равно остаётся «Спартак». Согласитесь, красно-белые даже в проигранном матче, прости господи, «Куньлуню» выглядели вполне прилично. А против «Северстали» ещё и раззабивались, забросив пять из шести своих шайб за 20 минут. Должны разобраться и с «Амуром», который сейчас играет практически на максимуме своих возможностей, но максимум этот не так уж и велик.

Предполагаю домашнюю победу «Спартака» — трудную, но не до мучительного состояния. В основное время и, скорее всего, даже с преимуществом от двух шайб и более, потому что в конце «Амуру» придётся раскрываться», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 19.80.