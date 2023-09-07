«Динамо» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.87.

«По предыдущему матчу «Магнитки» с ЦСКА можно отметить, что играли две весьма «сырые» команды, которым до их лучшей формы — как до Пекина на четвереньках. Но уже видно, что «Магнитка» постепенно подстраивается под своего нового тренера, и, вполне возможно, Разин сумеет дать результат уже в текущем сезоне. А результат в Магнитогорске может быть только один, и вы сами его знаете.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С «Динамо» уральцам, по идее, должно быть легче. Но ситуацию усложняет тот факт, что две первые игры получились для «Магнитки» весьма тяжёлыми и энергозатратными. Плюс волею календаря уральцы начинают сезон с пяти выездных матчей через день, силы на которые надо грамотно распределить. У «Динамо» же был «лишний» день отдыха, плюс оно провело на игру меньше. Другое дело, что бело-голубые пока не производят впечатления лидера, играют как типичная команда второго эшелона: попадается СКА – спокойно проигрывают, попадается «Амур» — спокойно выигрывают. И «Магнитка» в этом отношении представляется серьёзным препятствием и почти безоговорочным фаворитом предстоящего матча.

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Вывод: выездная победа «Магнитки», пожалуй, даже тяжелее, чем над ЦСКА. Но при этом победа будет одержана в основное время и тотал будет приличным – выше 6.5», — сказал Лебедев.

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