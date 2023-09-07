Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Евро-2024 Нидерланды — Греция.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.02.

На сборную Нидерландов оказывается давление после неудачного старта в квалификации. На данный момент команда располагается на четвёртой позиции в группе В, набрав три очка. Отставание от лидирующей Франции составляет девять очков. Конечно, у голландцев в запасе две игры, однако пока что они выглядят не так выразительно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Подопечные Рональда Кумана получили четыре безответных мяча от французов, а также обыграли с разгромным счётом скромнейший Гибралтар. Делать какие-то выводы рано. Однако дело в том, что сборная Греции, напротив, проявляет себя здорово. Она имеет в активе победы над Гибралтаром (3:0) и Ирландией (2:1), а ещё минимальное поражение от Франции (0:1).

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

На наш взгляд, стоит зацепиться за ключевые потери Нидерландов в линии атаки. Без Депая и Бергвейна легко вскрыть оборону Греции не получится. А греки с таким оппонентом наверняка сыграют с максимальной концентрацией. За тотал меньше 2.5 мяча дают коэффициент 2.02. Стоит попробовать.

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148