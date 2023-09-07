Египет U23 — Россия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Египет U23 – Россия.

Ставка: индивидуальный тотал России больше 1.5 за 2.60.

«Сборная России сыграет товарищеский матч с олимпийской сборной Египта (до 23 лет). Если этого соперника не обыгрывать, то тогда кого, спрашивается, обыгрывать? Понятно, что супермотивации у национальной команды сейчас нет, но на сборе большое количество футболистов, больше 40. Конечно, они хотят себя проявить, и, учитывая, что сборная за последний год вообще никого, кроме Ирака, толком не обыгрывает, нужен хороший футбол, нужен хороший результат, нужна хорошая атака, нужна яркость. И Карпин это прекрасно понимает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Учитывая, что какого-то супердавления нет, думаю, футбол должен получиться весёлым, с голами. Понятно, что придётся адаптироваться к новым условиям, к сопернику, которого, наверное, никто не знает, включая тренерский штаб. Но, мне кажется, наша группа атаки должна себя проявить. За хороший коэффициент 2.6 я бы сыграл «тотал сборной России больше 1.5 мяча». По крайней мере, здесь будет за что поболеть. Сыграю и спрогнозирую, пожалуй, что сборная России забьёт минимум 2 мяча. 2.6 – хороший кэф», — сказал Генич.