Египет U23 — Россия: ставка Александра Мостового на товарищеский матч

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Египет U23 — Россия.

Ставка: победа России за 2.44.

«Молодёжная команда Египта сыграет со сборной России в товарищеском матче. Да, форма команд сейчас неизвестна, особенно нашей сборной. Но, думаю, подопечные Карпина всё-таки возьмут тут верх.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Стоит сказать, что египтяне недавно шли на длинной серии без поражений. Команда дошла до финала Кубка африканских наций до 23 лет. Там сборная проиграла молодёжке Марокко (1:2).

Россияне же так и продолжают проводить товарищеские встречи против не особо сильных противников. За пять матчей за год сборная трижды сыграла вничью и два раза победила. Нельзя сказать, что команда всегда играет основным составом. Часто тренерский штаб Карпина приглашает новых игроков. Сейчас и вовсе в сборную приехали 49 футболистов. В двух матчах с Египтом и в одном с Катаром могут сыграть три разных состава.

Тут тяжело давать какой-то однозначный прогноз. Непонятно, каким составом сыграет Россия. Молодые игроки могут показать себя в матче с ровесниками из Египта. Как бы там ни было, я тут жду победы команды Карпина. Всё-таки это игра за национальную команду. Наши футболисты будут заряжены», — сказал Мостовой.