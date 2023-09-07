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Египет U23 — Россия: ставка Романа Павлюченко на контрольный матч

Египет U23 — Россия: ставка Романа Павлюченко на контрольный матч
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Египет U23 — Россия.

Ставка: ничья за 3.20.

«Снова мы увидим нашу сборную. На этот раз – два товарищеских матча с Египтом. Сначала против команды Валерия Карпина выйдет сборная U23. Но даже в этом случае я не уверен в том, что россияне выиграют.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, Россия не проиграла ни в одном товарищеском матче за последний год. Однако во всех играх команда Карпина не доминировала. Много экспериментировал тренерский штаб с составом, вызывал разных игроков. В итоге за пять встреч только две победы – 2:0 с Ираком и 2:1 с Кыргызстаном.

А вот у команды Египта U23 в июле прервалась длинная серия без поражений. Более десяти матчей кряду коллектив чередовал победы и ничьи. Однако в финале плей-офф Кубка африканских наций U23 египтяне уступили Марокко – 1:2.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
07 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Египет U23
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конечно, тут нет особого смысла рассматривать матчи молодёжной сборной Египта. Если бы это был важный турнир, то Россия была бы фаворитом. Однако в товарищеских матчах Карпин привык заявлять разные составы. Так и сейчас тренер вызвал почти 50 игроков на несколько матчей. Так что всё будет зависеть от составов. Но тут я думаю, что россияне сыграют вничью с египтянами», — сказал Павлюченко.

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