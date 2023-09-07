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Египет U23 – Россия: прогноз Егора Титова на товарищеский матч 7 сентября

Египет U23 – Россия: прогноз Егора Титова на товарищеский матч 7 сентября
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч Египет U23 – Россия.

Ставка: победа России с форой (0) за 1.82.

«Честно говоря, совсем мало знаю об олимпийской египетской команде. Там все ребята играют внутри страны, далеко не все в топовых командах. На мой взгляд, российская сборная, конечно, должна считаться фаворитом. Понятно, что у нас тоже в этой встрече выйдут на поле в основном молодые ребята. Но всё-таки пока ещё российский чемпионат, на мой взгляд, сильнее египетского. Да и у некоторых наших молодых уже достаточно опыта.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поставлю на победу сборной России с форой (0). Проигрывать точно не должны, у соперника экспериментов будет не меньше, чем у нас. У россиян как раз есть мотивация закрепиться в национальной команде, показать себя с лучшей стороны тренерскому штабу. Уровень мастерства должен позволить обыграть такого соперника», — сказал Титов.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
07 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Египет U23
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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