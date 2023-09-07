Нидерланды — Греция: прогноз Константина Генича на игру отбора Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч Нидерланды – Греция в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Нидерландов и ТБ 1.5 за 1.75.

«Cборная Нидерландов сыграет со сборной Греции. Важнейший матч для команды Рональда Кумана, потому что Нидерланды сейчас на предпоследнем месте в этой группе с тремя очками. И по дополнительным показателям Нидерланды уступают Ирландии. Тут надо постараться догнать греков, и очный матч здесь чрезвычайно важен для голландской сборной. Игра пройдёт в Эйндховене. Пока у Нидерландов меньше всех игр в этой группе: по три игры провели Греция и Ирландия, четыре уже у сборной Франции, Нидерланды сыграли только две встречи. И пока что у них отрицательная разница забитых и пропущенных – 3:4 (0:4 — поражение от Франции, 3:0 — победа над Гибралтаром). Решающие сражения для Кумана и компании впереди.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, очные матчи с таким соперником, как Греция, чрезвычайно важны. Греческую команду возглавляет сейчас Густаво Пойет. Учитывая группу атаки сборной Нидерландов, я думаю, что здесь с моментами всё будет замечательно, важен вопрос реализации. У голландцев и Гакпо, и Мален могут своё слово сказать, и тот же Фрэнки де Йонг из глубины поля. В общем, голландцы играют дома против прямого конкурента. Как мне кажется, надо минимум два мяча забивать и забирать своё.

Победа сборной Нидерландов в этом матче оценивается сама по себе очень скромно, а вот если победа с тоталом больше 1.5 мяча, то за 1.75 играть можно. Мой прогноз — победа Нидерландов и тотал больше 1.5», — сказал Генич.