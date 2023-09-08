Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Грузия — Испания: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2024

Грузия — Испания: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Грузия — Испания.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.04.

«Отборочный матч Евро — в парадоксальной группе, где лидерство со стопроцентным результатом захватили шотландцы. После четырёх матчей у них 12 очков. Все остальные отстают довольно далеко. Правда, надо сказать, что Испания, у которой три очка, сыграла лишь два матча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, ажиотаж безумный вокруг этой игры. Грузия готовится, Грузия понимает, что у неё теперь есть Хвича. Но Хвича Хвичей, а, мне кажется, испанская сборная, конечно, сильнее намного. Испанцы проиграли в Шотландии, но то ли это было результатом недонастроя, то ли какие-то непривычные обстоятельства. Погода, может быть, потому что игра была в марте. В марте в Шотландии бывает весьма неприятно, если ветер, дождь и холод. Поэтому, я думаю, испанцы прекрасно понимают, что вот эти очки важные они уже потеряли и больше ошибок делать не следует, поэтому со всей серьёзностью подойдут к матчу со сборной Грузии.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я не очень верю в перспективы команды Вилли Саньоля в этом матче. Честно скажу, думаю, что ставить надо на Испанию с форой (-1,5). Что-нибудь вроде 0:2 или 1:3 просматривается в этой игре. Я достаточно уверен. Еще раз повторюсь: Хвича, конечно, очень хорош, но в других линиях у сборной Грузии какие-то проблемы есть. Очень интересно, кстати, будет посмотреть на Мамардашвили, вратаря, который в Испании играет. Для него это особенная встреча.

Коэффициент на Испанию с форой (-1,5) – 2,04. Хороший вариант», — сказал Андронов.

Один в поле не воин:
Грузия — Испания. Старания Хвичи сведут на нет
Грузия — Испания. Старания Хвичи сведут на нет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android