Грузия — Испания: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2024

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Грузия — Испания.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.04.

«Отборочный матч Евро — в парадоксальной группе, где лидерство со стопроцентным результатом захватили шотландцы. После четырёх матчей у них 12 очков. Все остальные отстают довольно далеко. Правда, надо сказать, что Испания, у которой три очка, сыграла лишь два матча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, ажиотаж безумный вокруг этой игры. Грузия готовится, Грузия понимает, что у неё теперь есть Хвича. Но Хвича Хвичей, а, мне кажется, испанская сборная, конечно, сильнее намного. Испанцы проиграли в Шотландии, но то ли это было результатом недонастроя, то ли какие-то непривычные обстоятельства. Погода, может быть, потому что игра была в марте. В марте в Шотландии бывает весьма неприятно, если ветер, дождь и холод. Поэтому, я думаю, испанцы прекрасно понимают, что вот эти очки важные они уже потеряли и больше ошибок делать не следует, поэтому со всей серьёзностью подойдут к матчу со сборной Грузии.

Я не очень верю в перспективы команды Вилли Саньоля в этом матче. Честно скажу, думаю, что ставить надо на Испанию с форой (-1,5). Что-нибудь вроде 0:2 или 1:3 просматривается в этой игре. Я достаточно уверен. Еще раз повторюсь: Хвича, конечно, очень хорош, но в других линиях у сборной Грузии какие-то проблемы есть. Очень интересно, кстати, будет посмотреть на Мамардашвили, вратаря, который в Испании играет. Для него это особенная встреча.

Коэффициент на Испанию с форой (-1,5) – 2,04. Хороший вариант», — сказал Андронов.