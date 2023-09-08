«Ак Барс» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 6.5 за 3.40.

«Домашнее поражение «Ак Барса» от ХК «Сочи» говорит лишь о том, что, во-первых, Казань с таким составом имеет право несколько раз за сезон расслабиться и первый раз, считай, уже случился. А во-вторых, даже великому Билялетдинову не всегда удаётся настроить свой мегасостав на команду, которая, по идее, должна сдаваться сама. Но это отнюдь не означает, что «Сочи» за три дня стал сильнее «Вегаса» и теперь все должны при виде южан разбегаться и выпрыгивать в окна.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С третьего захода «Ак Барс» всё-таки проиграл, а вот «Куньлунь», представляете, выиграл все три своих матча. Восхитимся чёткой подводкой пика формы китайской команды к старту сезона. Но заодно отметим, что все три предыдущих соперника у «Куньлуня» были, так сказать, из второго эшелона. А сейчас подряд пойдут «Ак Барс» и ЦСКА. Вот и посмотрим, как товарищи китайцы справятся с этой сдвоенной напастью.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Лично мне кажется, что с «Ак Барсом» не справятся, хоть и будут к этому близко. Просто потому, что после поражения от «Сочи» Зинэтула наш Хайдярович раздал всем сестрам по серьгам и каждому сказал, что о нём думает. После чего к команде стало лучше не подходить, поскольку ей срочно надо кого-нибудь разорвать. И «Куньлунь» для такого разрыва вполне подходит. Поэтому прогнозирую матч интересный, поскольку китайцы нынче тоже не лаптем щи хлебают. Но «большие татары» в итоге всё-таки умнут-укатают китайцев и наберут два очка. И тотал предчувствую приличный – выше 6.5», — сказал Лебедев.