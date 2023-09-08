Турция — Армения: прогноз Егора Титова на игру отбора Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Турция – Армения в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Турции и ТБ 2.5 за 2.03.

«Очень непростая группа, в которой сразу у четырёх команд есть серьёзные амбиции. Турки пока лидируют с девятью очками, у армян шесть, но на игру меньше. Хорваты вообще две встречи провели, набрав четыре очка. Столько же у Уэльса.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Турция уже победила Армению в гостях, хотя тогда пропустила первой. В тот момент было полное ощущение, что класса у турецкой команды гораздо больше. Армения сразу полетела вперёд, Тикнизян прекрасно выглядел, но запала даже на тайм не хватило. Постепенно армянская сборная прогрессирует. Победа над валлийцами на выезде была просто великолепной. Но здесь будет тяжелее.

Конечно, помним об особом отношении между странами. И в Турции горячий приём обеспечен армянской команде. Сложно ей будет. Состав довольно молодой. Турция гораздо опытнее. И она понимает, что в этой домашней встрече никак нельзя терять очки. Оборона слабовата и у тех и у других, но, думаю, турки лучше своими шансами распорядятся.

Ставлю на Турцию при тотале больше 2.5. Счёт первой встречи может повториться – 2:1», — сказал Титов.