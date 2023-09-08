Грузия — Испания: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Грузия — Испания.

Ставка: обе забьют за 2.18.

«Грузия и Испания сойдутся в рамках квалификации Евро-2024. У них в группе, конечно, интересная ситуация. Все команды сыграли разное количество матчей. Так, испанцы всего с тремя баллами после двух игр идут на четвёртом месте. У грузин на один матч и на одно очко больше, чем у «красной фурии». Команда идёт второй. Их опережает Шотландия, лидирующая в группе с 12 баллами.

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Да, в квалификации Евро-2024 у испанцев не всё идёт пока хорошо. После успеха в игре с Норвегией (3:0) команда уступила Шотландии (0:2). Однако в Лиге наций сборная смотрелась довольно неплохо, сумела победить в ней, обыграв Италию (2:1) и Хорватию (1:0). Пока что подопечные Луиса де ла Фуэнте Кастильо играют прагматично, несмотря на большое количество молодых талантов.

Грузия же провела не так много матчей за год. В чемпионате мира в Катаре команда участия не принимала. Зато неплохих результатов «крестоносцы» добились в матчах отбора на Евро-2024. Команда набрала баллы в играх с Норвегией (1:1) и с Кипром (2:1). Но в 3-м туре подопечные Вилли Саньоля уступили лидеру группы – 0:2 с Шотландией.

Не думаю, что Испании сейчас будет легко. Команда всё ещё привыкает к новому тренеру, у неё много молодых игроков. Так что Грузия у себя дома может доставить проблемы «красной фурии». Думаю, голов тут стоит ждать с обеих сторон. Моя ставка – обе команды забьют», — сказал Мостовой.